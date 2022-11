L'ex amant d'une toulousaine persécutée sur Internet condamné par la justice

Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné ce mercredi Stéphane P., résidant dans la Somme, à deux ans de prison dont un an ferme pour violence, menaces avec mise à exécution, chantage et usurpation d'identité envers son ex-compagne Sophia. En revanche, la diffusion massive de vidéos et de photos intimes de la jeune femme de 38 ans, sans son consentement, n'a pas été retenue contre lui, faute de loi avant 2020 réprimant ce type de faits. "Le délit contre le revenge-porn comme on l'appelle et la pornodivulgation, comme le nomme les associations, n'existait pas avant une loi de 2020 si la personne avait consentie précédemment à faire ces photos et vidéos. Alors qu'elles devaient rester dans un cadre intime" explique avec regret l'avocate de la victime, maître Hélène Chayrigues.

ⓘ Publicité

Sept plaintes déposées par la victime

Stéphane P. et Sophia se sont rencontrés en septembre 2012. Lui vit à Amiens, il se voient à Toulouse une fois par mois, et rapidement il propose avec insistance et persuasion à Sophia de filmer leurs ébats sexuels, avec une petite caméra ou un téléphone. Elle finit par accepter, car c’est sensé rester entre eux et "il lui dit qu'il faut vivre avec son temps, que ça se fait, que c'est une preuve d'amour". A l'automne 2014, Sophia découvre que son amant vit en fait avec une autre femme à Amiens et décide de le quitter. C'est là que débute la déferlante de cyberharcèlement, de "pornodivulgation" que Sophia va subir pendant des années. Entre octobre 2014 et février 2015, elle dépose sept plaintes, se lance dans un combat judiciaire et met toute son énergie à faire supprimer les contenus humiliants, dégradants, diffusés sans son accord.

"A ce niveau-là ce n'est pas du harcèlement, c'est de la persécution" lance la présidente du tribunal à l'audience, après avoir lu les faits qui ressortent de l'instruction, en s'adressant au prévenu qui nie en bloc. Il lui est reproché des violences, comme ce jour où il surprend Sophia dans son hall d’immeuble, tel un prédateur, lui crache dessus et la frappe. Elle souffrira de plusieurs ecchymoses et portera plainte. Stéphane P. la harcèle par mail, par téléphone, pour exemple ces 31 sms envoyés en une heure sur son portable.

Diffusion massive, sans consentement, de photos vidéos intimes

Ne supportant pas qu'elle le quitte, il usurpe son identité, la menace de dévoiler des vidéos et photos de leurs ébats sexuels sur Internet. Il fait du chantage à Sophia pour qu'elle lui rembourse 800 euros qu'il lui a prêté pour qu'elle parte en vacances. Un jour, les menaces passent à exécution : de faux comptes Facebook sont créées, de faux profils sur des sites de rencontres avec des photos, des vidéos intimes, des propos insultants. Les contenus intimes sont également postés sur divers sites pornographiques et "se répandent sur la toile comme une trainée de poudre" décrit l'avocate de la partie civile, maître Hélène Chayrigues.

Les adresses personnelle et professionnelle de Sophia sont diffusées, son numéro de téléphone. Des hommes se présentent même chez elle, suite à de fausses annonces de propositions sexuelles tarifées. Elle retrouve un jour des dizaines de post-it insultants sur sa porte d’entrée. Elle reçoit un mail de confirmation pour participer à un casting pour un film pornographique. "C’est allé crescendo dans la persécution, c'est un processus de déshumanisation, il l'a anéantie, salie, dégradée", dit l'avocate dans sa plaidoirie***.* Sa famille, ses amis, ses collèges de travail, les membres de l'association dont elle fait partie, tous on reçu des photos, des vidéos intimes** de la jeune femme. Son père a coupé tout contact avec sa fille jusqu’à son décès en 2017, à cause de cette affaire.

"Condamnée au supplice de Sisyphe"

Entre 2014 et 2017 Sophia effectue maintes et maintes démarches auprès des sites Internet, réseaux sociaux, navigateurs de recherche pour faire supprimer ces vidéos, ces faux comptes. Elle a déployé une énergie folle pour nettoyer Internet de ces vidéos intimes, en vain, jusqu'à l'épuisement.

« Le prévenu l’a condamnée au supplice de Sisyphe, personnage de la mythologie grecque, condamné à rouler perpétuellement un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne, d'où il retombait sans cesse, puisque ces vidéos et photos pullulaient jour après jour sur Internet et encore jusqu’à aujourd’hui. »

En mars 2017, Sophia craque. Elle tombe malade, souffre du syndrome de Guillain-Barré, elle est hospitalisée en urgence en réanimation à l'hôpital Rangueil pendant 15 jours, son pronostic vital est engagé. Elle est paralysée, son corps ne peut plus bouger. Une expertise psychiatrique de la victime estime que **"**les agissements dont Sophia a été victime ont attaqué son intégrité psychique de manière durable, ils l’ont dévitalisée, ont engendré un état d’alerte permanent."

Sophia, dit son avocate à l'audience "a été soumise et fascinée par cet homme, elle était sous son emprise. Elle regrette amèrement d’avoir été naïve, d’avoir accepté de faire certaines vidéos dans le privé".

Une association créée à Toulouse contre le cyberharcèlement

Une amie de Sophia, Magali Chavanne, créé en 2017 une association à Toulouse pour l'aider et aider toutes les victimes, de cyberharcèlement, faire de la prévention : cybar'so .

Dans son réquisitoire, la procureure de la République dit " son admiration pour la victime ", pour " son courage, sa patience alors que la justice est longue ". Le ministère public considère ce dossier comme " particulièrement emblématique du mal que l'on peut faire au travers d'Internet, des pièges que l'on peut tendre ".

Le prévenu, déjà condamné pour des faits similaires, nie les faits

Lors de son procès Stéphane P. nie les faits en bloc et arbore même un sourire en coin : "je ne l’ai jamais frappé, je n’ai diffusé aucune photo ou vidéo en ligne et j’ignore qui l’a fait. Ce n’est pas moi." La présidente lui rétorque "vous utilisiez un brouilleur d’adresse IP mais on a retrouvé chez votre mère un disque dur avec 221 photos et 27 vidéos."

"Un brouilleur nécessite des compétences d’informaticien, je suis seulement chauffeur livreur" répond-il.

"Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas si compliqué" s’agace la présidente qui cite les messages retrouvés sur le téléphone de Sophia : "je te hais, je vais te pourrir la vie , t’humilier, te détruire. Tu étais à moi." Sophia accuse même Stéphane P. de viol dans un manoir en juin 2014 mais elle n’a pas déposé plainte pour cela, elle n’avait pas assez d’éléments, elle n’a pas fait de constat médical.

Stéphane P. a déjà été condamné par la cour d’appel d’Amiens pour des faits similaires envers une ex compagne en 2012. Son casier judiciaire mentionne des condamnations pour menaces de mort réitérées, escroqueries, usurpation d’identité, trouble à la tranquillité, atteinte à l’honneur. Une expertise psychiatrique révèle un "caractère narcissique", une "potentielle dangerosité pour autrui," décrit comme "dissimulateur", "aborant une posture de séducteur en recherche permanente de relations extra-conjugales".

Le prévenu, condamné ce mercredi a l'interdiction d'entrer en contact avec Sophia, sera soumis à une obligation de soins et devra réparer financièrement la victime. Son avocate, maître Marie-Hélène Pibouleau, a plaidé à l'audience "un manque de preuves pour déterminer sa responsabilité dans la diffusion de vidéos et de photos" et demandé sur ce volet-là la relaxe de son client. Elle ne voulait pas que l'on fasse de lui "un exemple" pour toutes les victimes de pornodivulgation. Elle a indiqué qu'il ne ferait pas appel de sa condamnation.