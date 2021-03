Il envoyait des photos à caractère sexuel et en sollicitait : 18 mois de prison pour l'ex arbitre de foot

C'est pour de nombreux faits de corruptions de mineurs et tentatives de corruption de mineurs que cet habitant de l'Isle-d'Abeau était jugé par le tribunal de Vienne (Isère), ce mardi 9 mars.

Une dizaine de victimes

L'enquête démarre fin 2015, mais les faits dénoncés vont de 2013 à 2017 : le garçon est alors arbitre bénévole pour le district de foot. Et c'est via le sport qu'il entre en relation avec ses victimes, une dizaine de garçons, enfants et ados.

Via Facebook et Messenger, par exemple, il leur envoie des photos de son sexe et leur demande de faire de même en retour. Des demandes sur fond de paris sportifs. Certains jeunes refusent. Il formule des demandes de ce genre également après l'ouverture de l'enquête et bien que se sachant "inquiété" par la justice.

Procès à huis-clos

Le prévenu, aujourd'hui âgé de 26 ans, a été reconnu coupable des faits de corruptions et de tentatives de corruptions de mineurs mais aussi d'agression sexuelle sur son frère. Placé sous curatelle, le prévenu par la voix de son avocat avait demandé un procès à huis-clos, demande acceptée par le tribunal de Vienne.

Hier soir, il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Sa peine s'accompagne aussi de l'obligation de travailler, d'indemniser les victimes, ainsi que de l'interdiction d'exercer une activité avec des mineurs, de se livrer à des paris et d'entrer en contact avec son frère. Le tout pendant 5 ans.