L'ex-archevêque de Paris Michel Aupetit visé par une enquête pour agression sexuelle

L'ex-archevêque de Paris, Michel Aupetit, est visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personne vulnérable. C'est ce qu'indique le parquet de Paris, ce mardi, qui précise que ces investigations ont été déclenchées après un signalement du diocèse. Celles-ci ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes.

ⓘ Publicité

Michel Aupetit avait pris la tête de l'archevêché de Paris en décembre 2017. Il en avait démissionné quatre ans plus tard, après que plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une femme . Il l'avait démentie. Interrogé par l'AFP, son avocat, Me Jean Reinhart, a déclaré ne pas être au courant d'une quelconque plainte et ne pas pouvoir donner d'indication à ce sujet.