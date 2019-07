L'ex-avocate, jugée à Bergerac la semaine dernière, a été condamnée à un an de prison ferme

L'ex-avocate lot-et-garonnaise, jugée la semaine dernière à Bergerac a été condamnée à deux ans de prison dont un an ferme pour escroquerie, abus de confiance, faux et exercice illégal de la profession d'avocat entre 2013 et 2015.

Le tribunal correctionnel de Bergerac a condamné ce mardi une ancienne avocate à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et mise à l’épreuve pendant trois ans pour escroquerie, abus de confiance, faux et exercice illégal de la profession d’avocat entre 2013 et 2015. Il lui est également interdit définitivement d’exercer la profession d’avocat.

L'ex-avocate, originaire du Lot-et-Garonne avait été jugée la semaine dernière pour avoir détourné 38 000 euros au détriment d'un cabinet d'avocat bergeracois qui l’avait recrutée.