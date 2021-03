L'ex-banquier de Saint-Jean-de-Luz condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour escroquerie

Il était le directeur de l'agence de la Banque Populaire du "Jai Alai" à Saint-Jean-de-Luz entre 2011 et 2013 au moment des faits. Une agence qui n'existe plus aujourd'hui. Jugé le 2 février dernier devant le tribunal judiciaire de Bayonne, Christophe Dardé, 46 ans, a été condamné ce mardi 9 mars pour des faits d'escroquerie à trois ans de prison dont deux avec sursis. Le banquier avait mis en place, avec des complices, un système complexe de détournements de fonds en attribuant des prêts financiers à des sociétés bidons et à des clients fictifs.

Les trois principaux prévenus condamnés à verser à la banque 900 000 euros

Le cerveau de l'affaire Yervant Khazardjian, dit Carlos, est actuellement en fuite. Un mandat d’arrêt est lancé contre lui. Il est condamné à trois ans de prison ferme. Une femme, également impliquée dans l'affaire est condamnée à 18 mois de prison dont six mois avec sursis. "In solidum" ils sont condamnés tous les trois à verser à la Banque Populaire près de 900 000 euros. Quatre autres prévenus sont condamnés à des peines allant de sept mois ferme à trois mois avec sursis. une huitièmement prévenue est relaxée. Le chef de "bande organisée" n'a pas été retenu par le tribunal. En outre la banque, dont le préjudice avait été évalué à plus d'un million 700 000 euros, est jugée responsable de 50% de ses pertes. Les magistrats estiment sans doute que les contrôles internes ont été insuffisants.

Rien n'aurait pu se dérouler sans lui. Christophe Dardé était entre 2011 et 2013 le chef de l'agence luzienne de la très respectée Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO). Amateur de photos et de jolis meubles, le banquier se lie d’amitié avec un certain Yervant Khazardjian. Libanais de 44 ans, celui qui se fait appeler Carlos, a un passé trouble. Criblé de dettes à Paris, il est venu se mettre au vert au Pays Basque avec son épouse. Joueur invétéré, il dilapide 3.000 à 4.000 euros par jour au PMU. Carlos a donc besoin d'argent. C'est pourquoi il va entraîner le banquier et ses proches dans un engrenage infernal.

Engrenage infernal

Le banquier avait affirmé lors de l'audience qu'il est terrorisé par Carlos. Sous sa pression, il va lui accorder des crédits à tour de bras pour 23 sociétés bidons, à la tête desquelles Carlos va placer des hommes de paille. Des dirigeants, jeunes et naïfs, qui ne dirigent rien. C'est lui qui mène la danse. Les sociétés n'ont aucune activité, mais permettent de générer 50 prêts financiers accordés dangereusement par le banquier luzien, qui ne sait plus comment sortir de cet engrenage. Dans cette fuite en avant, Carlos entraîne aussi son épouse, Carole et sa maîtresse, Vanessa, avec laquelle il est aujourd'hui en cavale.

Le rouge et le noir

Dans les ordinateurs de la banque, Christophe Dardé va créer des "clients rouges" : les sociétés en question. L'argent débloqué va circuler de l'une à l'autre dans une immense "cavalerie" selon les termes employés au procès par le procureur de la République. Pour aller plus loin, il crée aussi des "clients noirs". Ce sont des clients fictifs dont les CV tout aussi fictifs, sont affublés du terme de professeur de l'Education Nationale. Eux aussi servent à financer Carlos dont les vertiges financiers sont sans limite.

Christophe Dardé a depuis quitté le Pays basque pour rejoindre la région parisienne où il dirige... une agence du Crédit Agricole ! Le tribunal en effet ne lui a pas interdit d'exercer la profession de banquier.