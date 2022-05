L'ex-candidat aux législatives de la Nupes Taha Bouhafs soupçonné de violences sexuelles

Le comité de suivi de LFI contre les violences sexuelles et sexistes a été saisi après un témoignage accusant le journaliste militant Taha Bouhafs, qui a retiré mardi sa candidature aux législatives à Venissieux, a indiqué mercredi le parti.

Ugo Padovani / Hans Lucas via AFP

L'ancien candidat aux législatives pour la Nupes, Taha Bouhafs, est soupçonné de violences sexuelles. Le comité de suivi de La France Insoumise contre les violences sexuelles et sexistes a été saisi après un témoignage, a indiqué mercredi le parti. Le journaliste militant avait retiré mardi sa candidature aux législatives à Venissieux.

"Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, mis en place au sein de la France insoumise, a bien été saisi" samedi "d'un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à Taha Bouhafs", écrit le comité dans un communiqué, confirmant pour partie des informations révélées par BFMTV. "Une procédure a été enclenchée immédiatement au sein de la France insoumise", et Taha Bouhafs "a été confronté" lundi "aux accusations dont il faisait l'objet", précise le comité. L'intéressé "a fait le choix de renoncer de lui-même à l'investiture", "avant même la fin de procédure interne", après s'être vu signifier que La France insoumise "pouvait être amenée à ne pas l'investir", "en raison de la gravité des faits supposés, par principe de précaution".

Un journaliste controversé

Taha Bouhafs est un journaliste militant controversé de 25 ans. Il avait déjà été candidat aux législatives de 2017 pour la France insoumise pour la deuxième circonscription de l’Isère, et a été "activiste assidu durant les blocus étudiants de 2018" écrit Street Press dans un article brossant son portrait.

Il est également connu pour avoir filmé et diffusé sur les réseaux sociaux une scène pendant la manifestation du 1er mai 2018 à Paris, où Alexandre Benalla brutalisait un couple place de la Contrescarpe. L'ex-chargé de mission de l'Elysée avait été condamné, notamment pour ces faits, à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme sous bracelet électronique.

Le jeune homme couvre régulièrement les mouvements sociaux comme ceux des Gilets jaunes, les manifestations lycéennes ou étudiantes, ou encore les sujets liés aux violences policières pour le site d'actualités Là-bas si j'y suis, et a été embauché par la web TV de gauche Le Média, fondé par des proches de La France insoumise, et où son comportement est dénoncé dans une enquête d'Arrêt sur images.

Condamné pour injure publique

Comme le rappelle franceinfo, il est aussi accusé d'avoir participé à la diffusion d'une fausse rumeur en 2018, lors de l'évacuation de la faculté de Tolbiac à Paris par les CRS, en relayant une information sur un étudiant grièvement blessé à la tête après une chute. Le journal Libération avait ensuite démontré que les témoignages étaient faux.

Par ailleurs, il a été condamné à 1.500 euros d'amende en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique à raison de l'origine, par parole ou écrit, après avoir qualifié la syndicaliste policière Linda Kebbab d'"arabe de service" sur Twitter. Son avocat a indiqué son intention de faire appel.

Contesté par Fabien Roussel

C'est, notamment, à cause de cette dernière affaire que le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, avait demandé à La France insoumise de "revoir" la candidature de Taha Bouhafs aux législatives. "Je ne comprends pas que La France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs qui a été condamné en première instance pour injures raciales", avait déploré le député du Nord, alors que cette circonscription avait été réservée à LFI par l'accord de la Nupes.

Lorsqu'il a annoncé retirer sa candidature, le journaliste militant a dénoncé une vague de harcèlement raciste et menaces de mort contre lui. "J'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer", écrivait-il alors sur Twitter. "J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. (...) Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé mais je n'y arrive plus", concluait celui qui disait vouloir défendre "les préoccupations d'une France qui ne se sent pas représentée".

Jean-Luc Mélenchon l'avait alors défendu en dénonçant "une meute (qui) s'est acharnée contre lui".

Après les révélations du parti sur le signalement de violences sexuelles, Jean-Luc Mélenchon a twitté ce mercredi : "La parole des femmes doit être entendue sérieusement", affirmant apprendre "les accusations". "Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité."