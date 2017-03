L'ex-champion de boxe Farid Khider agressé et blessé par balles

L'ancien champion de boxe thaï Farid Khider a été agressé et blessé par deux hommes, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mars 2017. Ils lui ont tiré dessus devant son domicile de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).

Il était un peu plus de minuit lorsque Farid Khider, humoriste et sextuple champion du monde de boxe, a été visé par deux hommes, alors qu'il rentrait à son domicile de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). "Ils lui ont tiré dessus avec une arme de poing et une arme longue et il a été touché au niveau de l'épaule", indique une source policière. Farid Khider a été rapidement transporté à l'hôpital et "ses jours ne sont pas en danger", a précisé le parquet de Créteil.

Les deux agresseurs ont pris la fuite en voiture, selon cette même source policière, qui précise qu'il ne s'agit pas d'une balle perdue. Elle rappelle qu'"il s'agit d'une famille de trafiquants de drogue", et ajoute qu'"un frère est déjà mort et il y a régulièrement des tentatives d'homicide sur cette fratrie".

Une enquête est ouverte

Farid Khider, également connu pour avoir participé à l'émission "La Ferme célébrités" en 2010, avait assisté au meurtre de son frère Liesse à Orly (Val-de-Marne) en 2011. Dans cette affaire, les deux accusés ont été acquittés en première instance comme en appel. Un autre frère de la famille a été la cible de tireurs en novembre à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Une enquête a été ouverte suite à l'agression du champion de boxe la nuit dernière. Elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.