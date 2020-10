Joël Le Scouarnec est placé en garde à vue à Lorient depuis ce mardi. L'ex-chirurgien est entendu par les enquêteurs pour plusieurs faits de viols et d'agressions sur mineurs de moins de 15 ans.

Viols et agressions sur mineurs : l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec en garde à vue à Lorient

L'ex-chirugien de Jonzac, Joël Le Scouarnec, est en garde à vue depuis ce mardi à Lorient. Il est auditionné pour plusieurs faits de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans pendant une trentaine d'années.

Joël Le Scouarnec a été extrait de la maison d'arrêt de Saintes ce mardi. Il est détenu dans le cadre du premier volet de l'affaire, pour laquelle il doit être jugé du 30 novembre au 3 décembre devant les assises de la Charente-Maritime. Cette fois-ci, il est entendu "en qualité de mis en cause" dans le second volet de l'affaire, a précisé le procureur de la République de Lorient. Une enquête instruite par le parquet de Lorient, qui indique avoir auditionné plus de 300 victimes de l'ex-chirurgien.