L'ex-compagnon de la Brignolaise portée disparue est placé en détention provisoire

L'ex-compagnon de Laëtitia Hemery a été déféré devant le tribunal et placé en détention provisoire. Cette Brignolaise de 31 ans n'a pas donné signe de vie depuis le soir du Nouvel an, qu'elle a passé avec son ex-compagnon à Toulon.

Toulon, France

L'homme placé en détention provisoire est le dernier à avoir vu Laëtitia Hemery, il a dîné avec elle pour la Saint-Sylvestre, le soir où cette mère de famille a disparu. Après l'avoir interrogé ce dimanche, la juge d'instruction a décidé de le mettre en examen pour "homicide volontaire sur concubin". Il avait été placé en garde à vue vendredi. Ce Craurois de 36 ans répète qu'il est innocent et qu'il ne sait pas où Laëtitia se trouve. Avant leur séparation, le couple entretenait une relation "houleuse et parfois violente" selon la famille de la victime. La nuit du Nouvel an, ils se seraient disputé après une soirée arrosée au restaurant.

De leur côté, les proches de Laëtitia tentent toujours de retrouver sa trace. Ils ont organisé des recherches à La Crau ce week-end, là où réside l'ex-compagnon.