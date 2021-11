L'ex-compagnon violent s'en prend aux gendarmes à Confolens en Charente

Tout est parti d'un appel à la gendarmerie émanant d'une habitante de Confolens pour dénoncer la tentative d'intrusion chez elle de son ancien compagnon. Deux gendarmes de la brigade de Terres de Haute-Charente, de permanence tard vendredi soir, arrivent très rapidement sur les lieux. La plaignante donne le signalement de son agresseur, qui n'est plus devant son domicile, mais qui rôde dans le secteur. A l'arrivée des gendarmes, il s'enfuit et part se cacher dans l'enceinte d'une entreprise. Après les sommations d'usage, les militaires tentent de l'interpeller et de lui passer les menottes. Le compagnon violent et costaud se rebelle, et s'en prend physiquement aux gendarmes, qui font usage du pistolet à impulsion électrique et du bâton télescopique. Rien n'y fait, l'homme s'enfuit à nouveau. Des renforts arrivent de Confolens, des pelotons d'Angoulême et de Cognac. L'agresseur est à nouveau interpellé alors qu'il circule en moto. Il est placé en garde à vue à la brigade de Confolens. Il sera convoqué début décembre pour répondre de ses actes devant la justice.