L' ex-conjoint violent tué par un gendarme à Pontevès (Var)

Pontevès, France

C'est par un tir de riposte d'un gendarme que l'homme a été tué ce lundi à Pontevès près de Brignoles dans le Var. L'homme était connu pour être violent notamment envers son ex-femme. Le procureur de la République de Draguignan parle de violences habituelles.

Ce lundi matin, il se rend chez son ex-femme, rentre chez elle. Elle va tout de suite après porter plainte pour violation de domicile. Après l'avoir contacté par téléphone, et au vu de ses antécédents, les gendarmes de la brigade de Barjols décident d'aller interpeller l'ex mari, chez lui à Pontevès, dans l'après-midi. Mais une fois dans la maison, l'homme leur tire dessus. Un gendarme est touché à la main et au bras mais il riposte. Blessé à la tête, l'homme âgé de 40 ans décédera quelques minutes plus tard. Le militaire, lui, a été transféré à l’hôpital Sainte Anne de Toulon. Ses jours ne sont pas en danger.

L'enquête est confiée à la section de recherche de Marseille avec l'appui de la compagnie de gendarmerie de Brignoles.