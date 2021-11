L'ex-député marseillais Henri Jibrayel condamné à six mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité

Henri Jibrayel, l'ex-député socialiste des quartiers Nord de Marseille est condamné à 1un an de prison dont 6 mois ferme, 5 ans d'inéligibilité et 10.000 euros d'amende pour avoir joué de l'argent de l'Assemblée nationale au casino. Son avocat annonce qu'il va faire appel.

Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce lundi matin l'ex député marseillais Henri Jibrayel à un an de prison dont 6 mois ferme pour avoir parié des fonds publics. Il écope également d'une amende de 10.000 euros et 5 ans d'interdiction de droit civique. Henri Jibrayel élu député dans les quartiers Nord de Marseille entre 2007 et 2017 était accusé de détournement de fonds publics pour avoir joué de l'argent de l'Assemblée nationale au casino. Dans son jugement le tribunal parle de "faits d'une extrême gravité" entraînant "la perte de confiance des citoyens vis à vis des élus de la République".

Mais Henri Jibrayel n'ira pas en prison. Les juges ont estimé que la peine pourrait s'exécuter sous le régime d'un bracelet électronique.

"Une peine sévère"

L'avocat d'Henri Jibrayel, maître Jorge Mendes dénonce une peine sévère et annonce qu'il va faire appel. Le procureur avait réclamé 18 mois de prison, dont 12 fermes.