L'Ex député PS marseillais Henri Jibrayel sera jugé en septembre pour détournement de fonds publics

A l'issue d'une courte garde à vue, jeudi, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille, Henri Jibrayel, 69 ans, a été présenté au procureur qui lui a remis une citation à comparaître. Celle ci porte sur les conditions de remboursement d'un prêt d'honneur qui lui avait été accordé en 2013 par l'Assemblée. Ces prêts aux députés s'élèvent à environ 18.000 euros. Selon les investigations conduites par le parquet de Marseille, une somme de 13.000 euros aurait été utilisée à des fins personnelles et le remboursement des mensualités de ce prêt d'honneur aurait été effectué avec son indemnité représentative de frais de mandat, ce qui constituerait aux yeux du parquet un détournement de fonds publics.

"Mon prêt a été remboursé, l'Assemblée nationale ne réclame rien, c'est très très bizarre qu'on vienne me chercher sur une affaire de 2013, à la veille du dépôt des candidatures" pour les élections départementales, a réagi M. Jibrayel auprès de l'AFP. M. Jibrayel devra également s'expliquer sur l'achat d'un véhicule financé avec ce prêt d'honneur. Si l'ancien député assure qu'il s'agissait d'un véhicule utile à ses déplacements dans sa circonscription, les enquêteurs ont noté que le contrat d'assurance du véhicule visait un usage privé et de loisirs.

Elu à l'Assemblée nationale de 2007 à 2017, M. Jibrayel doit également être rejugé le 17 novembre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il avait fait appel de sa condamnation, prononcée le 14 septembre 2020 pour abus de confiance et prise illégale d'intérêts, à trente mois de prison dont dix mois ferme à purger sous bracelet électronique à domicile. Le tribunal lui avait aussi infligé une amende 30.000 euros et une privation des droits civils et civiques - dont l'éligibilité - pendant cinq ans. Cet élu des quartiers Nord de Marseille a été reconnu coupable d'avoir, en 2011, offert des mini-croisières aux seniors de sa circonscription dont les factures avaient été réglées par des associations de son canton subventionnées par le conseil général dont il était un élu influent.