L'ex-députée "marcheuse" Sira Sylla condamnée aux prud'hommes pour harcèlement moral et licenciement abusif

C'est un soulagement pour l'ancien collaborateur de Sira Sylla. La fin de près de trois ans d'enfer au quotidien auprès de la députée LaREM de la 4ème circonscription de Seine-Maritime. Ce mardi 6 septembre, le Conseil des prud'hommes de Rouen lui a donné raison et a reconnu qu'il avait bien été victime de harcèlement moral, de manquement à la sécurité, et de licenciement abusif de la part de l'ancienne parlementaire. Et le cas de Charles n'est pas isolé si l'on en croit les nombreux témoignages publiés en janvier 2022 par nos confrères du Journal d'Elbeuf. A l'audience, en mai 2022, l'avocate de Charles avait rappelé ses conditions de travail. Des journées à rallonge, des propos violents, des brimades, sans compter les sms et les appels en pleine nuit, pendant les journées de repos ou pendant les vacances. Le Conseil des prud'hommes a accordé quelques 80.000 euros d'indemnités et de dommages et intérêts au jeune homme. Le seul regret de Charles, c'est que les juges prudhommaux n'ont pas retenu le "travail dissimulé". " Elle a été avocate en droit social et quand elle faisait dépasser le forfait-jour, elle savait très bien qu'il s'agissait de travail dissimulé" argumente le jeune homme qui a aujourd'hui définitivement quitté la politique.

Ma période de reconstruction démarre aujourd'hui - Charles, ex-collaborateur parlementaire de Sira Sylla.

Charles espère maintenant pouvoir tourner la page, mais il espère aussi que cette décision encouragera ses anciens collègues, assistants parlementaires, à dénoncer les abus. "Les députés ne sont pas de simples employeurs. Les députés, c'est aussi les représentants du peuple et quand ces députés pratiquent le harcèlement au travail, c'est des choses qu'il faut dénoncer judiciairement et publiquement, ça concerne tout le monde en réalité".

Ni Sira Sylla, ni son avocat n'ont répondu à nos sollicitations pour l'instant. L'ex-députée a 10 jours pour faire appel du jugement. Déjà condamnée pour harcèlement envers une autre collaboratrice parlementaire, elle devrait comparaître devant la cour d'appel de Paris. Charles, lui, envisage désormais de porter plainte au pénal.