Soupçonné d'avoir détourné près de 500.000 euros, l'ex-directeur financier de Lodisna jugé en mars à Bayonne

Soupçonné d'un détournement de fonds de 489.000 euros, l'ancien directeur financier de la filiale française de la société de transport routier espagnole Lodisna est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour un procès qui aura lieu en mars 2022. L'expert comptable, âgé de 54 ans, travaillait sur le site de la zone de fret de Mouguerre. Il reconnait les faits mais explique avoir agit par dépit et face au mépris dont il s'estimait victime de la part de sa direction. Les faits ont duré cinq ans sans que personne, ni le fisc français ni sa direction ne s'aperçoive de rien.

Le directeur financier s'estimait mis à l'écart

Tout avait pourtant bien commencé. En 2012, ce Parisien de naissance est embauché comme directeur financier dans une société de transport de marchandises très connue en Espagne mais aussi en France, avec sa filiale installée sur la zone de fret de Mouguerre, aux portes de Bayonne. Une nouvelle vie s'offre à lui et à sa famille. Mais quatre ans plus tard, la lune de miel fait place au désenchantement. En cause : un changement de direction en France. Le directeur financier va se sentir mis à l'écart. "On ne m'a plus jamais dit que je faisais du bon boulot", déplore le père de famille. Il se sent discriminé, marginalisé au milieu d'employés qui parlent en basque et en espagnol. Plus d'augmentation de salaires, sauf pour les autres. "Plus aucun avantage, alors il va les prendre", explique son avocat Me Medhi Boudjenane. Le cadre frustré, sorte de "Calimero" de Mouguerre, va alors taper dans la caisse. Et cela va durer plusieurs années.

Me Medhi Boudjenane: "La frustration a grandi en lui au fur et à mesure du temps" Copier

Les détournements étaient dissimulés par de fausses déclarations de TVA

Entre 2015 et 2019, il va détourner près de 500 000 euros . Les détournements étaient dissimulés par de fausses déclarations de TVA rectificatives et de fausses écritures comptables. Les fonds arrivaient directement sur ses comptes en banque. À cette époque, la direction générale du groupe à Pampelune est embourbée dans une affaire de fraude à la sécurité sociale espagnole. Elle ne voit rien. Pas plus que le contrôle fiscal réalisé en France. Ce n'est qu'après le licenciement du cadre en 2019, pour raisons économiques, que l'entreprise va se rendre compte du désastre. L'entourloupe est découverte lorsqu'un fournisseur réclame de l'argent qui ne lui a pas été versé. Le dossier judiciaire a été bouclé par le parquet de Bayonne. L'ex-directeur financier sera jugé début mars devant le tribunal correctionnel de la ville.