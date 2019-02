L'ex-documentaliste de la bibliothèque de Carpentras condamné à un an de prison avec sursis

L'ancien salarié de la bibliothèque de Carpentras écope d'un an de prison avec sursis assorti de trois ans de mise à l'épreuve. Reconnu coupable d'avoir filmé sous les jupes des femmes mais aussi d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, il devra être suivi par des médecins.

Carpentras, France

Le tribunal correctionnel de Carpentras a rendu son jugement ce jeudi 14 février : l'ancien employé de la bibliothèque de Carpentras poursuivi pour "atteinte à la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans" a été reconnu coupable de tous ces chefs d'accusations. Il a été condamné à un an de prison avec sursis assorti de trois ans de mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de travailler en contact avec des mineurs.