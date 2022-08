L'ex-etarra Henri Parot transféré dans une prison du Pays Basque

Incarcéré depuis 32 ans, Henri "Unai" Parot, condamné pour 39 assassinats commis lors d'attentats meurtriers pour le compte de l'organisation séparatiste ETA va être transféré dans une prison du Pays Basque. L'administration pénitentiaire espagnole l'a annoncé ce mercredi 31 août dans un communiqué. Cette décision entre dans le cadre de la politique de rapprochement des ex-membres d'ETA menée par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez et réclamée par leurs proches.

Henri "Unai" Parot avait été arrêté en 1990 près de Séville au volant d'une voiture chargée de plus de 300 kilos d'explosifs. Il a longtemps purgé sa peine à Cadix (à près de 1.000 km du Pays Basque), et il avait déjà été transféré l'an dernier un peu plus près à Léon (à 350 kilomètres). Comme lui, l'ex-chef militaire d'ETA, Xavier García Gaztelu, dit "Txapote" - condamné pour une douzaine d'assassinats- et onze autres ex-etarras vont aussi bénéficier de cette mesure.

L'Association des victimes du terrorisme (AVT) a qualifié ces transferts de "trahison" de la part de Pedro Sanchez et de "nouveau coup dur" pour les victimes de l'ETA.