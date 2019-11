L'ex-femme du maire de Cabourg condamnée à son tour pour violences conjugales

Stéphane Sebag, l'avocat de Solène Duval, l'ex épouse du maire de Cabourg ne comprend pas la condamnation de sa cliente pour violences conjugales et va faire appel.

Le premier volet judiciaire avait abouti en novembre 2018 à la condamnation de Tristan Duval à trois mois de prison avec sursis pour violences sur son ex épouse Solène Duval. Condamnation dont il a fait appel et qui sera rejugée à Caen le 8 janvier prochain. Les faits remontent à la soirée du 7 août 2018, une dispute dans leur maison de Cabourg. A l'époque, Tristan Duval avait lui aussi porté plainte, mais cette plainte avait été classée.

Il a donc assigné Solène Duval en justice selon la procédure de citation directe. Lors de l'audience le 21 octobre 2019, il a fait état de contusions et notamment d'une morsure au poignet. "Morsure de défense" avait expliqué son ex femme. Le ministère public avait suivi cette argumentation en demandant la relaxe. Mais le tribunal correctionnel en a jugé autrement. Considérant qu'elle s'est elle aussi rendue coupable de violences conjugales. Il la condamne à 1.500 euros d'amende dont 1.000 euros avec sursis, et la condamne à payer 2.000 euros pour les frais de justice.

L'ex épouse de Tristan Duval fait appel de sa condamnation

"Je fais immédiatement appel de cette décision que je ne comprends pas", s'énerve son avocat Stéphane Sebag. "Ma cliente s'est défendue alors que son mari la frappait quand elle était au sol, cette décision est inadmissible qui plus est dans le contexte de lutte contre les violences faites aux femmes."