L'ex-footballeur sochalien, Olivier Verdon, accusé de violences conjugales

Olivier Vernon est accusé de violences conjugales par une de ses ex-petites amies, étudiante à l'université de Metz, qui a décidé de porter plainte pour violences volontaires, séquestration et menaces de mort apprend-ce jeudi auprès de son avocat, Me Bertrand Mertz, confirmant une information du Républicain Lorrain. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020, à Razgrad, en Bulgarie, selon la plainte que nous avons pu consulter.

Une nuit de violences

Selon la plaignante, qui s'est décidée à saisir la justice en mai dernier après de longs mois de réflexion, la situation a dégénéré le soir du 14 novembre 2020 lors d'une dispute dans l'appartement d'Olivier Verdon, à Razgrad, en Bulgarie où joue le défenseur pour le club du Ludogorets. L'international béninois aurait demandé à sa compagne de déverrouiller son téléphone portable (par reconnaissance faciale) pour consulter une conversation. Face à son refus, le joueur "n'aurait pas hésité à la maîtriser pour qu'elle soit dans l'incapacité de bouger " lit-on dans la plainte où il est également précisé "qu'Olivier Verdon tire la plaignante par les cheveux pour relever son visage en la serrant avec son bras autour de son cou pour l'empêcher de bouger."

Séquestration et menaces de mort

On apprend également à la lecture de la plainte que le joueur, formé aux Girondins de Bordeaux, dit "qu'il va séquestrer la jeune femme dans cet appartement, sans son téléphone et qu'elle ne reverra plus jamais sa famille", menaçant plusieurs fois d'user "de contacts pouvant organiser sa disparition et camoufler son meurtre." Finalement, la plaignante décide de fuir "craignant pour sa vie, elle tente donc de s'échapper à l'issue funeste qui se dessine en sautant par la fenêtre de la chambre dans laquelle elle est séquestrée" peut-on encore lire. Son ex-compagne explique avoir dû être hospitalisée sur place pour de graves blessures consécutives à sa chute de l'appartement.

Déjà interpellé pour violences conjugales

Olivier Verdon, qui n'a joué qu'une saison au FCSM (2018-2019), appartient au club espagnol du Deportivo Alavès (qui après l'avoir prêté à Sochaux, l'a également envoyé à Eupen en Belgique et au Ludogorets Razgrad cette saison). C'est en Espagne qu'en août 2019, le Franco-béninois avait déjà été arrêté par la police espagnole après une violente dispute avec sa compagne de l'époque.