Un ex-inspecteur accuse l'Urssaf et demande 120.000 euros

Un ex-inspecteur de l'Urssaf réclame 120.000 euros à son employeur. Philippe Pascal était au conseil des prudhommes car il estime que l'Urssaf ne l'a pas suffisamment protégé.

L'inspecteur de l'Urssaf avait contrôlé en 2010 l'hôtel des Agassins au Pontet. Il avait alors engagé une procédure pour travail illégal dans un établissement 4 étoiles géré et possédé par François Marianai, président de la chambre de commerce et d'industrie.

Gilet pare-balles et burn-out

Après des années de procédures judiciaires, Philippe Pascal a vécu un burn-out. Il réclame 120.000 euros à l'Urssaf car il a du quitter son emploi sixans avant la retraite. Philippe Pascal considère que l'Urssaf ne l'a "jamais défendu, notamment lorsque j'avais porté plainte contre toutes les intimidations que j'ai subi. La présidence était revenue au Medef, l'employeur que j'avais contrôlé était au Medef et c'était un ami de la présidente. J'ai alors été mis en cause par l'Urssaf pour un oui pour un non. C'est évident que mon burn-out vient de là et des pressions et intimidations énormes. Ma directrice m'avait même acheté un gilet pare-balles" avant le changement de présidence.

L'ex-inspecteur considère que "malgré les avis favorables des médecins conseils, la Sécurité sociale, sous pression de l'Urssaf, n'a pas reconnu comme maladie professionnel mon burn-out. Je les attaque pour maladie professionnelle aux torts exclusifs de l'employeur."

Enregistrement et plainte abusive

Philippe Pascal est devant le tribunal correctionnel ce mercredi pour demander 50.000 euros de dommage et intérêts après les plaintes déposées par l'ex-président de la CCI : "M'attaquer pour recel d'enregistrement privés, c'est une plainte abusive, une plainte bâillon. Cette transmission d'enregistrement d'un maitre d'hôtel, c'est 100% professionnel. je ne comprends pas que des magistrats aient pu plonger là-dedans, surtout que c'est un magistrat qui m'a demandé cet enregistrement."

Dans quelques semaines, Philippe Pascal publiera "J'accuse l'Urssaf", un livre où il dénonce une justice à deux vitesses.