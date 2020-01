L'ex-médecin de la police du Grand Est condamné à un an de prison avec sursis en appel

L'ex médecin-inspecteur régional de la police dans le Grand Est a été condamné pour agressions sexuelles ce mercredi 8 janvier par la cour d'appel de Reims à un an de prison avec sursis et interdiction d'exercer. Peine confirmée en appel donc pour le Dr Frey qui n'en a pas fini avec la justice.

Reims, France

Le médecin-inspecteur de la police dans le Grand Est, le Dr Frey, a été reconnu coupable ce mercredi 8 janvier de 8 agressions sexuelles sur des jeunes adjointes de sécurité et condamné à un an de prison avec sursis, interdiction d'exercer et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. La cour d'appel de Reims a donc confirmé la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Reims en juin dernier. Elle reconnaît 8 victimes, huit femmes, et l'agression sexuelle n'est pas retenue pour l'un des plaignants, un homme.

Les faits remontent à 2016 à Mulhouse et juin 2018 à Reims. Le médecin de la police du Grand Est (qui depuis février a été suspendu de ses fonctions) est accusé d'avoir eu des gestes plus que déplacés lors de visites médicales de recrutement pour des élèves policières. Le Dr Frey avait été décrit lors de l'audience en première instance comme un "pervers".

Un autre procès à venir ?

Le Dr Frey n'en a pas fini avec la justice puisque 12 autres plaintes ont été déposées à son encontre auprès du procureur de la République de Metz. Il pourrait donc être à nouveau être jugé pour des faits d'agressions sexuelles, sous réserve que les faits ne soient pas prescrits.

L'ex médecin de la police dans le Grand Est peut aussi décider de se pourvoir en cassation après la décision ce mercredi de la Cour d'appel de Reims.