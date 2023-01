L'ex-patron du bateau naufragé à Agde condamné à deux ans de prison ferme

Le tribunal a rendu sa décision. L'ancien patron du "Romain Luca", le bateau de pêche qui avait coulé au large d'Agde en novembre 2020 faisant deux morts, est condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour homicide involontaire et travail dissimulé. Il est aussi condamné à 50 000 euros d'amende et ne pourra plus exercer son activité de patron pêcheur pendant 5 ans. Il a en revanche été relaxé pour l'escroquerie à l'assurance.

ⓘ Publicité

Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur lors de l'audience le 28 novembre 2022 devant la Chambre correctionnelle de Béziers, le parquet avait requis quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ainsi que 75.000 euros d'amende contre Christian Arnaud pour homicide involontaire avec manquement aux consignes de sécurité et pour travail dissimulé. Il avait en revanche plaidé la relaxe pour une supposée escroquerie à l'assurance.

Des manquements multiples

Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2020, le patron du "Romain Luca" embarquait à bord du bateau, en compagnie de deux frères marins-pêcheurs, âgés de 23 et 33 ans. Le bateau n'était pourtant autorisé à accueillir que deux personnes. L'un des deux frères travaillait illégalement à bord.

Un peu après minuit, le bateau commence à couler au large d'Agde. Christian Arnaud appelle alors un "copain" pour lui venir en aide. Mais l'eau s'infiltrant trop vite, les trois matelots se jettent par-dessus bord. Le patron sera retrouvé par les secours dans la nuit et survivra. Les deux pêcheurs, eux, sont morts.

Au moment du drame, le bateau se trouvait à une dizaine de miles des cotes. Il n'avait, en théorie, pas le droit d'aller au-delà de cinq miles. Le patron du "Romain Luca" déclarera d'ailleurs à son assureur qu'il n'avait pas franchi cette limite. Une escroquerie supposée que les juges n'ont donc pas retenu.

Les familles des victimes sont convaincues qu'il s'agit d'un double-homicide volontaire. Elles pointent notamment du doigt la relation entre l'un des frères et l'ex-compagne de Christian Arnaud. Une hypothèse qui avait été formellement rejetée par le parquet lors de l'audience en novembre dernier.