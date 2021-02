L'ex plus jeune entrepreneur de France est accusé d'arnaque et d'usage de faux par un patron de discothèque

Celui que la presse surnommait il y a quatre ans le plus jeune entrepreneur de France - il n’avait que 16 ans - est jugé ce mercredi après-midi à Toulouse pour arnaque et usage de faux documents. Agé aujourd'hui de 21 ans il est présenté comme manipulateur et affabulateur par l’une de ses victimes.

Comme dans un film ?

Ce qui est dit sur cet ex plus jeune entrepreneur de France rappelle le personnage incarné par Leonardo Di Caprio dans le film « Arrête-moi si tu peux » : jeune, talentueux, riche et affabulateur. Alexis Carrié, patron de discothèque, affirme n’avoir jamais revu les 20 000 euros prêtés au jeune homme :

Je le côtoyais depuis un mois, il dépensait entre 2 et 4000 euros par jour. J'étais en confiance. Il venait avec des voitures frôlant les six chiffres en terme de valeur. Je me suis dit que c'était sécurisé, mais ça ne l'était pas.

Alexis Carrié est partie civile. © Radio France - Pascale Danyel

C’est faux répond, répond Florian Muszumanski. J’ai remboursé dit-il et d’ailleurs ce n’était que 5000 euros. Quant à La grosse cylindrée selon lui elle était d’occasion. Le jeune reconnait cependant avoir produit de faux documents :

Oui j'ai un petit peu joué avec lui. Oui il m'a prêté de l'argent, mais 5000 euros que je lui ai remboursé. J'avais une Audi A6 d'occasion achetée 30 000 euros puis une autre voiture mais en leasing, et on est très loin d'un chiffre à six zéros.

L'ex plus jeune entrepreneur de France est aujourd’hui informaticien au chômage. Son magasin de maintenance informatique ouvert à Tournefeuille est fermé depuis deux ans.