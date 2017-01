L'ex-président de la CCI de Vaucluse condamné à verser 1 500 euros à un inspecteur du travail

L'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse estimait qu'un inspecteur du travail avait porté atteinte à son innocence. La justice estime que le fonctionnaire accomplissait sa mission en ouvrant une procédure sur du travail dissimulé dans un hôtel de luxe du Pontet.

L'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a été débouté. Il avait poursuivi un inspecteur du travail car il estimait que le fonctionnaire avait porté atteinte à sa présomption d'innocence.

L'inspecteur du travail explique qu'il avait engagé une procédure contre François Mariani pour du travail illégal à l'hôtel-restaurant 4 étoiles les Agassins au Pontet. L'ex-président de la CCI était le gérant de cet établissement. François Mariani avait été placé en garde à vue et mis en examen en 2011 pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroquerie et harcèlement moral.

François Mariani est débouté et condamné à verser 1.500 euros à l'inspecteur du travail et 1.500 euros à nos confrères de La Provence, également poursuivis.

L'inspecteur du travail Philippe Pascal est satisfait de la décision du juge d'Avignon car il n'a "fait que son travail, que le contrevenant soit un petit commerçant, un notable ou un politique".

Philippe Pascal "Que le contrevenant soit petit commerçant, notable ou homme politique, l'inspecteur doit faire son travail"

Une autre décision de justice est attendue début mars. L'ex-président de la CCI accuse l'inspecteur du travail de recel d'enregistrement privé. Celui-ci se défend en assurant qu'il n'a fait que son travail en transmettant un enregistrement au juge.