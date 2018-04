Rouen, France

L'ancienne rectrice de l'académie de Rouen, Claudine Schmidt-Lainé est renvoyée devant un tribunal correctionnel apprend-on ce jeudi 5 avril 2018. Elle sera jugée pour détournement de fonds publics. L'audience est prévue début juillet. La semaine dernière, le ministère de l'éducation nationale a mis fin à ses fonctions de rectrice de l'académie de Grenoble sans plus de précision mais sans nouvelle affectation. Le ministère n'avait pas souhaité commenter. Claudine Schmidt-Lainé, en poste à Rouen entre 2013 et 2015, était visée depuis deux ans et demi par une enquête pour des soupçons de détournements de fonds publics.