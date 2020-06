L'ex sénateur-maire de Oissel Thierry Foucaud agressé à son domicile

L'ancien sénateur-maire communiste de Oissel, Thierry Foucaud, a été agressé chez lui par une bande de malfaiteurs dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin. Les trois hommes ont ligoté l'élu ainsi que sa femme et sa fille avant de prendre la fuite avec une grosse somme d'argent.

Ce sont nos confrères de Paris-Normandie qui révèlent l'affaire ce mardi. Thierry Foucaud, ancien sénateur-maire communiste de Oissel, près de Rouen et sa famille ont été victimes d'une très violente agression dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'ils se trouvaient à leur domicile de Oissel, commune dont il est toujours adjoint au maire. Trois hommes portant des cagoules ont pénétré chez eux vers une heure du matin, alors que l'élu regardait la télévision et que sa femme et sa fille adolescente dormaient.

Les malfaiteurs ont réveillé l'épouse et la fille de Thierry Foucaud et les ont ligoté tous les trois. Ils ont aussi frappé l'élu pour se faire remettre de l'argent. Environ 8000 euros, que le couple avait reçu en cadeau à l'occasion de son récent mariage. Les trois hommes ont ensuite pris la fuite. Ils sont activement recherchés.

Le Parquet de Rouen a ouvert une enquête pour vol avec violence en réunion, séquestration, et violation de domicile. L'affaire a été confiée au SRPJ, le Service Régional de la Police Judiciaire de Rouen.

Le couple et sa fille sont très choqués. La ville de Oissel, dont Thierry Foucaud a été le maire pendant de nombreuses années a tenu à lui apporter son soutien. Dans un communiqué, le maire actuel Stéphane Barré se dit consterné et indigné par ces faits "inqualifiables" commis contre un élu de la République.