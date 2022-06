L'ex star de l'AS Nancy Lorraine Tony Vairelles publie son autobiographie : "ça fait dix ans que je souffre"

Un exutoire. Voilà comment l'ancien footballeur de l'AS Nancy Lorraine, Tony Vairelles, présente son livre "Balles au centre" publié le 2 juin 2022, soit un peu plus de deux semaines après le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Nancy. Tony Vairelles a été condamné à trois mois de prison ferme, pour violences avec arme, dans l'affaire de la fusillade des Quatre As, à Essey-lès-Nancy, en 2011. "Dix ans de souffrance", a résumé l'ex-international sur France Bleu Lorraine.

"Cela fait 10 ans que je souffre de ce qui nous est arrivé sur ce parking, le fait d'avoir été au mauvais moment et au mauvais endroit, confie Tony Vairelles. J'avais besoin d'exprimer ce que j'ai ressenti, et tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis dix ans." Son frère, Fabrice Vairelles, a écopé de la même peine tandis que les deux autres frères, Jimmy et Giovan, ont été condamnés à un an de prison ferme et deux ans de sursis.

"Jugé coupable au bénéfice du doute"

Malgré ce premier procès, Tony Vairelles estime que des zones d'ombre persistent. "On a l'impression d'être jugé coupable au bénéfice du doute." La fratrie a fait appel de la décision en mai. "J'ai attendu que le jugement ait lieu avant de pouvoir m'exprimer, parce que je ne voulais surtout pas que ça puisse avoir une influence sur sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'en ai besoin parce que je ne sais même pas la date de cet appel. Donc, je ne sais pas pour combien de temps je suis reparti en enfer."