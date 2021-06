L'ex-trésorier du comité régional de rugby de Franche-Comté soupçonné d'avoir détourné plus de 200.000 euros

L'ancien trésorier du comité régional de rugby de Franche-Comté se serait allègrement servi dans les caisses... Ce septuagénaire jurassien, ex agent général d'assurances à Morez, aurait détourné plus de 200.000 euros à son profit ! Les faits remontent à la période 2011-2017, date du dépôt de plainte de l'ancien patron de l'ovalie franc-comtoise qui avait découvert des mouvements suspects sur les comptes du comité régional et en particulier cette facture de 20.000 euros payée à un garage du Nord de la France, pour l'achat d'un luxueux bolide : une Audi TT, d'occasion, certes, mais 20.000 euros dépensés directement via le compte du comité de rugby de Franche-Comté malgré tout... Le président de l'époque, élu moins d'un an auparavant, avait alors demandé à son fameux trésorier de s'expliquer sur cet achat personnel, avant de déposer plainte et de le limoger !

Fausses factures présentées à l'expert-comptable

Parce qu'en épluchant les comptes du comité depuis le début de l'année 2017, d'autres curieuses opérations bancaires avaient été remarquées. Et le petit manège durait même depuis 6 ans déjà, depuis que cet ex agent général d'assurances avait pris ses fonctions de trésorier du rugby franc-comtois. Les enquêteurs ont passé au peigne fin les relevés bancaires du comité régional, de son ancien argentier mais aussi de sa fille, sur toute cette période 2011-2017, pour arriver au final à ces plus de 200.000 euros détournés au total. Durant tout ce temps, le fameux trésorier aurait en fait réussi à passer à travers les mailles du filet en produisant de fausses factures, présentées à l'expert-comptable qui contrôlait la gestion des deniers du comité régional de rugby...

L'enquête est aujourd'hui toujours en cours -pour abus de confiance, faux et usage de faux- après une demande d'investigations supplémentaires en avril 2021, indique le procureur de la République de Lons-le-Saunier.