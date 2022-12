L'ex-trésorier du CSE d'Ascoval condamné pour avoir détourné de l'argent

Bruno Kopczynski, ex délégué CFDT d'Ascoval

Il était le visage et le porte-parole des salariés d'Ascoval. Bruno Kopczynski a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Lille à trois ans de prison dont deux avec sursis, et une interdiction définitive de gérer une société. Sa femme et son fils sont aussi condamnés pour recel. La famille doit s'acquitter d'une somme de 500.000€.

L'argent passait du CSE vers sa société

Bruno Kopzczynski, délégué CFDT à l'aciérie de Saint-Saulve était trésorier du CSE d'Ascoval jusqu'en 2019. Quand la CGT a remporté les élections, elle a découvert un trou dans la caisse et a mandaté un expert-comptable. Entre 2017 et 2020, 635.000€ ont été débités du compte du CSE, une très grande partie de la somme a été retrouvée sur le compte de la société de spectacle de Bruno Kopczynski.