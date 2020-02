L'ex-viticulteur alsacien Jean Albrecht condamné à trois ans de prison avec sursis

La décision est tombée ce jeudi 27 janvier, après un procès en novembre 2019 : Jean Albrecht a été condamné à trois ans de prison avec sursis et une interdiction à vie de diriger ou gérer une entreprise commerciale.

Une peine conforme aux réquisitions de la procureure de la République. Le commissaire au compte et le comptable de la SA Albrecht ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis. La société comptable a été condamnée à 20.000 euros d'amende.

Déception des viticulteurs lésés

Jean Albrecht, c'est cet ex-viticulteur d'Orschwihr, devenu négociant en vin et qui avait fait faillite en 2013. Il avait laissé un passif de 13 millions d'euros dans le vignoble alsacien. 130 viticulteurs qui lui vendaient du vin n'ont pas été payés. Jean Albrecht était poursuivi pour avoir sur-évalué la valeur de son stock de vin entre 2008 et 2011 et d'avoir embelli son bilan avec une vente fictive de matériel agricole de 500.000 euros.

Il y a des gens qui sont ruinés, des gens qui se sont suicidés, des familles qui continuent à morfler. Pour arriver à cela c'est ridicule. Moi je croyais qu'on était en appellation contrôlée en Alsace et je me rends compte qu'on est en appellation incontrôlée," a commenté André Schlaegel, viticulteur lésé à Soultzmatt.

Le tribunal a aussi expliqué dans sa décision que l''Association des Viticulteurs d'Alsace et la confédération paysanne ne pouvaient pas se porter parties civiles dans ce dossier.

Les avocats de Jean Albrecht, du commissaire au compte et de la société comptable ont dix jours pour faire appel.

