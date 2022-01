L’exaspération dans un lotissement du Crès contre un voisin qui loue sa maison tous les week-ends

Les habitants d'un lotissement du Crès (Hérault) dans le quartier Maumarin, près du supermarché Leclerc n'en peuvent plus. Un de leurs voisins loue sa résidence principale tous les week-ends depuis près d'un an où d'importantes soirées festives sont organisées.

Ils vivent un enfer. Depuis avril 2021, des habitants d'un lotissement au nord du Crès dans le quartier résidentiel Maumarin passent des week-ends agités. Ce fut le cas encore ce samedi 15 janvier. Un de leur voisin loue sa maison sur la plateforme de réservation Abritel. Jusque là rien d'anormal, sauf que des soirées festives sont organisées. Elles rassemblent plusieurs dizaines de personnes ce qui provoque bruits, stationnements gênants et débordements.

"Je rentre chez moi le vendredi soir avec la boule au ventre." Julie* est désemparée et usée face à cette situation qui dure depuis près d'un an. "Au début, il y avait peut de monde dans cette maison. Nous avons eu 150 à 200 fêtards en juin dernier et depuis c'est parfois 70 étudiants", détaille la mère de famille. Les voisins précisent que la gendarmerie se déplace tous les week-ends dans le lotissement comme samedi 15 janvier. "Ils nous reconnaissent au téléphone", ironise une voisine.

Des débordements à répétition

Les voisins rencontrés ont le sentiment de vivre "à côté d'une salle de réception". Ils évoquent des soirées de "minium 20 personnes tous les samedis soirs". Au delà du bruit et des nuits souvent écoutées vers 3 heures du matin, les familles craignent pour la sécurité de leurs enfants. "Ce quartier est résidentiel, ce sont des rues parfois étroites où les plus petits peuvent être dehors sous surveillance et en sécurité. Au temps dire que ce n'est plus le cas", raconte Magalie*.

"Pour le 31 décembre il avait précisé dans son annonce qu'il disposait d'une discothèque privée avec machine à fumée"

Capture d'écran de l'annonce de la location pour le 31 décembre 2021 au Crès

Un vide juridique ?

Les multiples sollicitations chaque week-ends de la gendarmerie de Castelnau-Le-Lez et de la mairie ne changent visiblement rien à la situation. "Les verbalisations tombent notamment pour stationnement gênant mais c'est tout", s'agace Julie* qui refuse de déménager : "je suis victime, ce n'est pas à moi de partir." Officiellement sur les annonces de location publiées sur le site Abritel, il est bien précisé que six personnes maximum sont autorisées. Il est également mentionné que les événements sont interdits. "Sa ligne de défense c'est de dire qu'il n'est pas au courant que d'autres convives vont venir au cours des durées de location", souligne Magalie*.

"J'ai l'impression d'avoir une salle des fêtes à côté de chez moi"

Du côté de la municipalité du Crès, on reconnaît être arrivé au bout des recours juridiques. Le propriétaire de la maison a été convoqué dans le bureau du maire en 2021. Un arrêté à porté individuel a même été pris. Le procureur de la République a également été alerté.

"Je vais craquer"

L'annonce de location précise bien que les fêtes sont interdites (Capture écran)

La lettre à Emmanuel Macron

Dans ce contexte, une voisine a décidé d'écrire à Emmanuel Macron pour raconter sa situation et évoquer son exaspération. À sa grande surprise, le cabinet du chef de l'État lui a répondu en indiquant que la préfecture de l'Hérault a été saisie du dossier.

* Les prénoms ont été modifiés.