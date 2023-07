L'expert aixois capable de "voir à travers les cagoules" visé par une enquête

Une enquête est ouverte pour tentative d'escroquerie au jugement aggravée contre un expert agréé auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Jean-Pierre Stepanow, a appris franceinfo auprès du procureur. Cette enquête fait suite à une plainte, déposée en juin dernier. Selon l'avocat du plaignant, Samir Z., Jean-Pierre Stepanow use de méthodes "particulièrement problématiques", affirmant notamment "pouvoir reconnaître des personnes cagoulées".

Capable de reconnaitre des visages à travers des cagoules ?

Lors d'un procès durant lequel Jean-Pierre Stepanow a remis une expertise, Samir Z., a été identifié comme étant l'un des protagonistes du braquage d'une villa de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), avec violence sur le couple occupant les lieux. Il a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion, peine pour laquelle il a fait appel. Trois autres personnes ont été condamnées de 5 à 15 ans d'emprisonnement et trois ont été acquittées.

L'avocat de Samir Z., maître Yassine Bouzrou, dénonce les méthodes de l'expert : "Le rapport de monsieur Stepanow ne reposait sur aucune compétence ou expérience scientifique (...) il indiquait en substance pouvoir reconnaître formellement des personnes cagoulées grâce à son œil car il "voit ce que personne ne voit", et notamment reconnaître une oreille à travers une cagoule", écrit l'avocat dans sa plainte.

"Monsieur Stepanow a indiqué à l’audience qu’il n’utilisait jamais le conditionnel lors d’une expertise et qu’il était toujours affirmatif et formel lorsqu’il reconnaissait quelqu’un, et ce quel que soit la qualité des images, les informations dont il dispose pour identifier la personne et même si le visage de la personne sur la vidéo est quasiment totalement dissimulé", poursuit-il.

"Il y a peut-être de nombreux innocents condamnés sur la base d’expertises scandaleuses", confie Yassine Bouzrou à franceinfo. L'avocat avait fait une demande de dépaysement de l'enquête, au motif que Jean-Pierre Stepanow travaille depuis une vingtaine d'années auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci a été rejetée.

Vers une plainte pour diffamation

Contacté par franceinfo, l'avocat de Jean-Pierre Stepanow, maître Rodrigue Flahaut se dit "très satisfait" de l'ouverture d'une enquête pour "faire valoir la vérité ailleurs que dans les médias". Il rappelle que son client a été agréé auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au cours d'une "procédure tout à fait normale, entre 2000 et 2002". Il entend également porter plainte, entre autres pour diffamation, sur ce qui a été écrit sur son client dans la presse.

Le délit d'escroquerie au jugement désigne le mensonge d'un individu envers un juge, afin qu'il rende une décision portant préjudice à une autre personne.

Avec franceinfo.