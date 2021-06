L'expertise attendue après l'accident de karting mortel près de Saint-Malo

L'accident a choqué au karting de Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), près de Saint-Malo. Un homme de 45 ans est mort dans un accident de kart, samedi 12 juin, après une collision avec un autre véhicule pilotée par un adolescent de 12 ans. Une autopsie va être réalisée ce mardi 15 juin annonce Christine Le Crôm, procureure de la République de Saint-Malo.

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec le plus de précision possible les causes de la mort. La fédération française des sports automobiles a notamment été sollicitée par le parquet de Saint-Malo. "Des vérifications vont être faites afin de vérifier le respect de toutes les règles de sécurité", précise Christine Le Crôm. Le karting avait récemment passé avec succès la commission de sécurité.