L'habitant de Matemale recherché par les gendarmes a été retrouvé mort

Les gendarmes des Pyrénées-Orientales avaient lancé ce lundi en fin de matinée un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver un habitant de Matemale disparu voilà plusieurs jours. Après plusieurs heures de recherches, les gendarmes, accompagné de CRS, ont retrouvé le corps de cet homme à proximité de sa voiture, à la Cabanasse.

Disparu depuis vendredi

Il se serait suicidé, mais le parquet de Perpignan ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort. Cet homme avait quitté son domicile en voiture vendredi 21 avril et n'avait plus donné de nouvelles depuis.