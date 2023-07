L'Haÿ-les-Roses : 12 hommes interpellés suite à l'attaque du domicile du maire

Douze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mercredi matin dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses, selon le parquet de Créteil, cité par nos confrères de franceinfo.

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, lors de la cinquième nuit de révoltes urbaines après la mort de Nahel, le domicile du maire LR de la commune, Vincent Jeanbrun, a été visé par une attaque à la voiture-bélier enflammée. Sa femme s'était fracturé le tibia en s'enfuyant avec ses enfants sous les tirs de mortiers.

La plupart sont des habitants de l’Haÿ-les-Roses

Il s'agit de 12 hommes majeurs, domiciliés principalement à L’Haÿ-les-Roses et dans les environs, et pour certains connus pour des infractions de droit commun.

Ces gardes à vue vont permettre aux enquêteurs d'entendre ces 12 personnes "sur leur emploi du temps la nuit des faits", "de les confronter aux éléments recueillis par les enquêteurs" et "de procéder à des prélèvements ADN" pour les comparer aux traces prélevées sur le lieu des faits, explique le parquet de Créteil.

« 17 élus » pris pour cible pendant les violence urbaines

Un peu plus de 24h après l'attaque, une marche solidaire aux cris de "ça suffit !", avait rassemblé élus et habitants dans cette ville d'un peu plus de 30 000 habitants au sud de Paris. Des ténors de son parti, comme le président du Sénat Gérard Larcher, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et le patron des Républicains Eric Ciotti, y avaient participé.

"17 atteintes aux élus" ont été comptabilisées durant cet épisode de violences urbaines, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.