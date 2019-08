L’heure de la retraite pour deux malinois de la brigade canine de Belfort

Ils s'appellent Gust et Hutch, deux bergers malinois de la brigade canine de Belfort viennent de prendre leur retraite après 6 années de bons et loyaux service.

Belfort, France

L'heure de la retraite a sonné pour Gust et Hutch, deux bergers malinois de sept ans. Ils ont quitté la brigade canine de la Police de Belfort après six années de bons et loyaux services. Une retraite amplement méritée pour ces deux chiens qui se sont illustrés dans plusieurs affaires. C'est le cas notamment de Hutch qui, en mars 2018, a permis d'interpeller des cambrioleurs en flagrant délit. Un fait d'autant plus remarquable qu'il était quasiment aveugle. Malgré son handicap détecté tardivement, Hutch a su compenser sa perte de vision par un flair hors du commun.

Hutch et son maître - Police Nationale

Aujourd'hui, Gust et Hutch vont pouvoir se reposer et couler des jours heureux, d'autant qu'ils ont été adoptés par leur maîtres respectifs