L'heure des courses de Noël a déjà sonné avec les jours fériés

C'est une tendance qui se confirme chaque année : on fait ses achats de Noël de plus en plus tôt. En ce lundi 11 novembre férié, de nombreux parents et grands-parents ont commencé leurs emplettes dans les magasins de jouets.

Brest, France

Noël a beau être dans plus d'un mois, certains ont déjà commencé les achats dans les magasins de jouets. Pas question de s'y prendre à la dernière minute, en plein rush. Certains ont profité du jour férié pour commencer à remplir la hotte du Père Noël au calme.

Eviter la rupture de stock

Sabrina est venue avec équipée : ses trois enfants ont profité des vacances pour éplucher les catalogues de jouets et découper les pages qui les intéressent. "Ils ont même fait des messages personnalisés au Père Noël pour avoir tout ce qu'ils veulent, indique-t-elle. Maintenant, c'est pas mal de recherches et de magasins !". Les grands-parents ont été sollicités pour garder les enfants pendant qu'elle fait ses achats. "Je prends les jouets de la part de toute la famille, et après j'ai des chèques de remboursement qui m'attendent", plaisante Sabrina.

D'autres préfèrent anticiper. "Avant, j'étais plus dans l'idée d'attendre le mois de décembre et d'être dans l'esprit de Noël, explique Valérie. Mais maintenant on fait comme tout le monde car autrement on n'a plus rien". Jonathan a aussi profité de ne pas travailler pour acheter les gros cadeaux : "certains jouets sont déjà en liste d'attente donc on commande de plus en plus tôt". Ce magasin l'a bien compris : une promotion spéciale a été mise en place juste pour ce week-end prolongé.

Derniers jours pour la liste au Père Noël

Ceux qui n'ont encore rien acheté ne se laissent qu'une ou deux semaines pour boucler les achats. "On fait du repérage, on n'a pas encore acheté ce qu'on voulait", explique Claudine. Elle et son mari repartent quand même avec une boite de jeux qui "n'était pas prévue", reconnait-elle en plaisantant. S'y prendre tôt permet quand même d'équilibrer les dépenses avec début décembre, car les deux retraités ont cinq petites-filles.

Ce magasin de jouet a mis en place la boîte aux lettres pour le Père Noël © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Yvonne est venue avec la sienne pour éviter tout faux pas : "je viens prospecter avec ma petite-fille pour avoir des idées, parce qu'après les parrains et marraines demandent !". La petite Lizenn a déjà repéré une boite de playmobils. Il faudra se décider vite : sa liste de cadeaux devra être bouclée à la fin de la semaine.