Dolomieu, France

20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine demandée par l'avocate générale à l'encontre de Mukael Erdem. Ce Morestellois de 22 ans est jugé depuis mardi par la cour d'assises de l'Isère pour vol avec violences ayant entraîné la mort. C'est le braquage du tabac-presse de Dolomieu, le 29 juillet 2014, suivi de la mort d'Hugo Villerez, 33 ans, un client qui s'est interposé. Lors des faits, il y avait 2 malfaiteurs. Le 2e s'est suicidé en prison quelques jours après les 2 arrestations, qui elles ont eu lieu 5 jours après le drame. L'accusé a toujours reconnu être l'auteur du coup de feu mortel : un coup de fusil de chasse en plein thorax. Son complice, qui n'était pas armé, a récupéré le butin : 200 euros et quelques paquets de cigarettes. L'accusé, déjà condamné pour des faits de vol et de violences commis quand il était mineur, a indiqué qu'il voulait se payer des vacances. Hier soir, les plaidoiries des parties civiles ont débuté et se sont poursuivies ce matin. Puis place à l'avocate générale et enfin des avocats de la défense en milieu de journée. Le verdict est attendu dans la soirée.

Les plaidoiries des parties-civiles

>Me Fabien Rajon, qui défend Dominique Janin-Gadoux, la buraliste braquée : Il a d'abord rappelé le traumatisme engendré par cette scène violente. Le traumatisme de sa cliente, qui vivait là son 2e braquage, 6 mois après le 1er, et qui aujourd'hui bénéficie d'un suivi psychologique proche de celui proposé aux victimes d'attentat. "Elle a décidé de vendre son fonds de commerce après ce procès et de quitter la région." Il a insisté sur le fait, que selon lui, le choix de Dolomieu n'est pas dû au hasard sachant qu'il y a d'autres commerces entre Morestel, où le duo a volé la voiture avec la menace de l'arme, et le village touché. Pour lui, l'accusé est "déterminé, il ne tremble pas. Autre élément qui prouve sa maîtrise il fuit, cache l'arme et ne se rend pas".

>Me Gabriel Versini, qui défend la mère, le père et le petit frère d'Hugo Villerez : Il parle bien évidemment de la douleur de la famille Villerez et de sa dignité tout au long de ce procès, des 14 témoins marqués à vie tout comme la buraliste. "L'ombre d'Hugo a plané sur ce procès et il attend quelque chose de vous". Il rappelle que quand on perd un frère, un enfant, il n'y a pas mot, contrairement au terme de veuf quand on perd une épouse ou d'orphelin quand on perd un parent. Là, "c'est le néant à jamais". Il rappelle que ce drame a marqué la commune, la région, mais aussi un pays citant un quotidien qui titrait "Aux larmes citoyens" ou bien la lettre adressée par le Ministre de l'Intérieur de l'époque à la maman d'Hugo où il "saluait le grand courage de son fils". Pour Me Versini, "l'accusé a abattu de sang froid Hugo". Hugo que l'on voit calme, "décontract'" sur les vidéos du commerce. Et qui marche vers l'accusé quand il le voit avec son arme. "Qu'on ne me dise pas qu'Hugo a eu un geste inconscient. Il n'allait pas au contact de la mort. Il n'y allait pas. Il ne la voulait pas". Avant, il estimait que selon lui Hugo qui détestait l'injustice, la violence, a sans doute voulu protéger les autres clients du tabac-presse, dont Tess, 11 ans. "1 cartouche, c'est 364 plombs. Hugo en a reçu 237. On aurait dû montrer à Mr Erdem ce qu'est la mort en couleur". Il s'adresse à Hugo, au bord des larmes, en lui disant "repose en paix". Me Versini se tourne vers l'accusé pour lui dire "on ne relève pas de l'humanité quand on ôte la vie."

Les réquisitions de l'avocat général

>Thérèse Brunisso est l'avocat général dans ce procès : Elle gardera de ce procès la dignité des 2 familles. Pour elle, la culpabilité de l'accusé ne fait pas de doute. "Toute la discussion est autour du quantum", comprendre le nombre d'années de prison. "Panique ou non, au moment du tir, les appréciations des témoins sont subjectives, mais l'action et son déroulement peuvent le déterminer". Et d'enchaîner que "le braquage a été minutieusement préparé jusque dans la répartition des rôles." Elle insiste : "l'arme a été chargée avant le vol, la sûreté est enlevée. L'accusé tire délibérément en direction de la victime, qui est à mains nues. Rien n'empêchait l'accusé de tirer en l'air et les experts balistiques ont démontré que 15 mètres environ séparaient les 2 hommes. M.Erdem n'était donc pas en danger." Thérèse Brunisso évoque aussi l'alcoolémie de l'accusé au moment des faits. Difficile à certifier : sur la vidéo il ne tremble pas et il est arrêté 5 jours après les faits. Quant à celle d'Hugo et les traces de cocaïne relevées lors de l'autopsie, "ces 2 éléments ont altéré sa vigilance, supprimé la notion de danger, mais cette intervention correspondait à son caractère et même sans ces éléments on peut imaginer qu'il serait intervenu de part ses valeurs de non-violence." "C'est un héros", a-t-elle dit. Pour elle, les malfaiteurs "ont mené un parcours criminel et la mort d'Hugo n'est en rien un accident. Ils fuient, cachent l'arme, vont boire un coup dans un bar deux heures après les faits." Mais, il y a des éléments positifs pour l'accusé : "son jeune âge, la présence de sa famille encore lors de ce procès, et l'aveu qu'il fait dès qu'il est interpellé. Ce qui est assez rare." Elle a requis 20 ans de réclusion criminelle.

Les plaidoiries de la défense

>Me Romaric Chateau est l'un des défenseurs de Mukaël Erdem : Selon lui, "contrairement à ce que disent les avocats des parties civiles, il y a de la sincérité dans les regrets" de son client. "Dès le début de son interpellation, il reconnaît le fait le plus grave, indique les circonstances précises." Autre élément à prendre en compte : "c'est aussi rare, il n'a jamais sollicité de demande de remise en liberté." Il cite aussi les experts selon lesquels "Mukael Erdem a conscience de la grande peine qu'il a causée." Pour lui, ce tir "n'est pas réfléchi, prémédité, organisé, voulu." Il fait remarquer au juré que la peine requise -20 ans- "est celle habituellement demandée par un assassinat, c'est-à-dire le fait d'anticiper l'élimination de quelqu'un et là, ce n'est pas le dossier (...) Là, rien n'est prévu, réfléchi et cela change beaucoup de choses dans sa dangerosité". Il répète que son client n'avait pas de volonté de tuer et que la victime le poursuivait et que cette réaction a surpris son client "qui arrive pour agresser et part en fuyard." Il tient aussi à dire que "rien ne peut-être reprocher à Hugo mais son intervention effraie Erdem." Pour finir, il s'adresse aux jurés "la tentation de la haine, de la colère doit être écartée. Ne trahissez pas les intérêts de M.Erdem."

>Me Aurélia Mennessier, autre avocate de la défense : Elle fait remarquer que Mukael Erdem est arrivé en "gamin en détention avec un comportement fort. Petit à petit, il est devenu un adulte, père aussi (ndlr : sa fille a 1 an et demi, elle a été conçue au parloir), il travaille en prison, essaie de se faire une place dans un société dont il pourrait être définitivement écarté." Elle souhaite que les jurés prennent en considération sa personnalité : "quelqu'un de poli, gentil". Quant à la peine requise, elle rappelle elle aussi qu'il s'agit de peine prononcée habituellement dans des affaires d'assassinat. Elle fait référence sans la nommer à l'affaire Kévin et Sofiane. Aux jurés, elle leur dit qu'ils ont "à juger un homme qui a commis des faits et non que des faits."

>Comme le veut la procédure, l'accusé a eu la possibilité de prendre la parole en dernier. Mukael Erdem dit "avoir pris conscience de la gravité des ses actes. Dès le 1er jour, je le regrette. Je le redis et le redirai encore je m'excuse du plus profond de mon cœur auprès des personnes que j'ai blessées. J'espère, qu'un jour, elles accepteront mon pardon."