Un incendie particulièrement violent sur les collines de Castagniers au nord de Nice a totalement détruit le garage du Mouriez installé depuis 43 ans au milieu d'une forêt de pins près de la route de Grenoble.

incendie du 7 juillet 2017 Castagniers © Radio France - France Bleu Azur

La famille Giovannacci est très populaire dans le secteur et de nombreux clients sont venus les aider dès l'alerte incendie et surtout durant les semaines suivantes. D'anciens clients ont acheté des machines outils, mis en place une collecte de dons financiers. Plusieurs milliers d'euros ont permis au gérant de remettre en activité en septembre, deux mois après l'incendie, la société qui emploie six personnes.

Un bel élan de générosité

