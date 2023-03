Il était l'historique président de la Peña Baiona. Jacques Noble est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans un établissement de Cambo-les-Bains où il avait été admis suite à un problème de santé il y a quelques semaines. Jacques Noble est bien connu des amateurs de rugby et plus particulièrement des supporters de l'Aviron Bayonnais puisqu'il a été président de la peña Baiona, le plus gros club de supporter entre 2008 à 2020.

Hommage à Anoeta et Jean Dauger

Les hommages se multiplient en ce mardi soir. L'aviron Bayonnais rugby pro en premier chef, pour qui : " Il laissera un grand vide à n'importe quel supporter de Bayonne mais aussi de n'importe quel club de France qui a eu la chance de le côtoyer. Le club lui rendra hommage à Anoeta lors de la prochaine rencontre mais aussi à Jean-Dauger, dans son jardin."