L'hommage à Mélanie Lemée, à Nîmes

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remis ce jeudi l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume à Mélanie Lemée, gendarme tuée par un chauffard samedi près d'Agen. La gendarme a été également élevée au grade de majore. "C'est la Nation, la République, la France que vous avez si bien servie qui s'incline très respectueusement devant vous et vous rend hommage", a indiqué Gérald Darmanin lors d'une cérémonie d'hommage à Mérignac (Gironde).

L'homme de 26 ans a percuté Mélanie Lemée à plus de 130 km/h en tentant d'échapper à un contrôle routier à Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne) alors qu'il roulait sans permis et transportait de la cocaïne, selon le parquet. Il a été mis en examen pour "homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

A Nîmes, le Préfet du Gard Didier Lauga a lui aussi organisé une cérémonie d'hommage ce jeudi matin.