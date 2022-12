L'hommage aux victimes de l'incendie meurtrier de Vaulx-en-Velin

Devant l’Hôtel de ville de Vaulx-en-Velin ce samedi après-midi, l'émotion est palpable pour ce rassemblement de plusieurs centaines de personnes en hommage aux victimes de l’incendie qui a provoqué la mort de 10 personnes et en a blessé quatre autres gravement. Les drapeaux on été mis en berne pour ce moment de recueillement sur le parvis.

ⓘ Publicité

L'émotion et la solidarité

Dans le froid glacial, les rescapés de l'incendie, arrivés en bus blanc sont applaudis par la foule. Parmi les personnes présentes, il y a des familles, des jeunes, mais aussi des personnes âgées.

La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy qui a lest traits tirés, salue "l'immense chaîne de solidarité", avec de nombreux dons, en faveur des rescapés, qui "donne du réconfort et du soutien".

L'élue s'est aussi rendue à la messe qui s’est déroulée dans l’église de Vaulx-en-Velin ce samedi matin. Elle avait indiqué vendredi que des solutions d'hébergement avaient été trouvées de manière provisoire pour la centaine de personnes concernées.

L'incendie s'est produit à 3h du matin vendredi dans cet immeuble de sept étages, situé dans un quartier populaire. Certains habitants on même sauté dans le vide pour tenter de sauver leur vie.

L’enquête longue et difficile

Une enquête pour "dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort" a été ouverte, ce samedi. Les experts incendies apporteront les premières réponses sur les causes de l'incendie : volontaire ou accidentelle. Les conclusions n’ont pas encore été rendues. Les riverains décrivent tous un squat et la présence d’un canapé au bas de l’immeuble. Il y a beaucoup de colère en plus de la peine du côté des habitants.