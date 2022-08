L'hommage bouleversant de la grand-mère de Manon, 23 ans, décédée dans un accident de la route à Roquemaure

Un témoignage poignant sur France Bleu Gard Lozère. Celui de Josie, la grand-mère de Manon, 23 ans, décédée dans un accident à Roquemaure il y a un mois jour pour jour ce dimanche. Le 28 juillet dernier en fin d'après-midi, la jeune femme, qui roulait à vélo, avait été très violemment percutée par une voiture à l'intersection d'un petit chemin et de la départementale 976, la route de Nîmes. Manon était décédée des suites de ses blessures quelques heures plus tard. Un mois plus tard, les circonstances exactes de l'accident restent floues. Une enquête de gendarmerie est toujours en cours.

Malgré le temps qui passe, la douleur est toujours aussi vive et le souvenir de Manon reste sans cesse présent confie Josie, sa grand mère

La famille de Manon aimerait enfin connaitre la vérité et Josie, sa grand-mère, veut également adresser un message de sensibilisation aux automobilistes

Manon, originaire du Vaucluse, vivait depuis six mois à Roquemaure. Elle travaillait à la ferme pédagogique du Mas de la Galinière. Et elle était totalement épanouie dans sa nouvelle vie témoigne sa grand-mère Josie

Malgré la douleur, la famille de Manon a souhaité que ses organes soient prélevés pour la chirurgie pédiatrique confie sa grand mère Josie

Manon aurait eu 24 ans le 4 septembre prochain.

Manon était tournée vers les autres et, notamment, donnait son sang - Josie