L'hommage de Bruno Le Roux aux gendarmes de l'Oise morts dans un accident de voiture

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a rendu hommage ce jeudi aux trois gendarmes décédés dans un accident de la route le 23 décembre dernier à Berneuil-en-Bray. Les trois hommes dépendaient de la compagnie de Méru.

Florian Gustave, 26 ans et sous-officier originaire du Val-d'Oise, Théo Delpierre, 18 ans, originaire du Pas-de-Calais, et Yassaad Boumssimrat, 26 ans, de Margny-lès-Compiègne. Ils dépendaient tous de la compagnie de Méru. La cérémonie a duré près d'une heure au monument aux morts de Beauvais, devant une centaine de personne. Des élus, des gendarmes, et les familles des victimes.

"Un drame qui a coûté la vie à trois jeunes gens de valeur"

Dans son discours, Bruno Leroux a évoqué "un drame" qui a "coûté la vie à trois jeunes gens de valeur, profondément attachants, qui étaient à l'orée de leur carrière et qui avaient encore toute la vie devant eux". "Chacun d'entre eux était une promesse. Leur mort représente une terrible injustice et une lourde perte pour la gendarmerie nationale", a dit le ministre, rappelant que 17 gendarmes étaient décédés en service en 2016.

A #Beauvais, @BrunoLeRoux rend les honneurs militaires aux 3 gendarmes de la compagnie de Méru décédés en service le 23 décembre dans l'Oise pic.twitter.com/PEEBFI2LZ0 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) December 29, 2016

La sonnerie aux morts a retenti au cours de la cérémonie, qui a duré environ une heure, en présence du directeur général de la gendarmerie Richard Lizurey. Les familles sont allés s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur à l'issue de la cérémonie à la préfecture de l'Oise.

L'accident s'est produit le vendredi 23 décembre. vers 18 h 30 sur la Route Départementale 2 entre Berneuil en Bray et Auneuil au sud de Beauvais. La voiture des gendarmes aurait été percutée par une camionnette. Les 3 passagers de la camionnette ont été blessés.

La brigade de recherche de Beauvais mène des investigations dans l'enquête qui a été ouverte contre X pour homicide involontaire et blessures involontaires, selon le parquet de Beauvais.