L'hommage de l'actrice gardoise Alexandra Lamy après la disparition de Gaspard Ulliel

L'acteur français Gaspard Ulliel, 37 ans, est décédé dans un accident de ski, a annoncé sa famille dans un communiqué ce mercredi. L'accident s'est produit à La Rosière, en Savoie. "Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent", réagit l'acteur Pierre Niney sur Twitter. L'actrice gardoise Alexandra Lamy écrit sur Instagram "Le cœur serré, je garde de toi tous ces moment de joie, nous avons tellement ri. Tu étais la beauté, la gentillesse, le talent l’élégance, tu vas tellement nous manquer. Tout mon soutien à ta famille et tes proches".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Gaspard Ulliel était connu du grand public pour des films comme "Un long dimanche de fiançailles" (2004) de Jean-Pierre Jeunet, "Saint Laurent" (2014) de Bertrand Bonello et "Juste la fin du monde" (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017.