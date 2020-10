L'hommage de l'OM à Eddie Van Halen compositeur et interprète de Jump

Depuis les années 80, les notes de Jump et de Van Halen accompagnent les joueurs de l'Olympique de Marseille sur la pelouse au début des matchs au stade Vélodrome. Le décès du célèbre guitariste et fondateur du groupe du même nom à l'âge de 65 ans a fait réagir le club sur les réseaux sociaux : "Eddie Van Halen, membre fondateur du groupe Van Halen dont le titre Jump accompagne l’entrée de nos joueurs nous a quittés. L’Olympique de Marseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches". Un message accompagné d'une vidéo de son logo sur le son du titre Jump.

L'hymne au cœur d'une polémique cet été

Cet été, Jump s'est retrouvé sur le devant de la scène quand le rappeur marseillais Akhenaton a proposé de le de le remixer. Il voulait "re-moderniser" le morceaux qu'il trouvait un peu ringard. L'idée n'avait pas plu aux supporters, ni aux joueurs comme Valère Germain notamment.