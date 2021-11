L'hommage des aficionados à Nimeño II trente ans après sa disparition

Le 25 novembre 1991, Christian Montcouquiol "Nimeño II" se donnait la mort. Il avait 37 ans. Le matador nîmois avait été grièvement blessé un peu plus de deux ans auparavant dans les arènes d'Arles. 30 ans après, les aficionados pensent toujours à lui et lui rendent hommage.

30 ans sont passés mais le souvenir reste intact parmi les aficionados. Le 25 novembre 1991, Christian Montcouquiol "Nimeño II" se donnait la mort dans le garage de sa maison de Caveirac. Il avait 37 ans. Le torero nîmois ne supportait plus d'être resté handicapé après avoir été grièvement blessé par un toro de Miura dans les arènes d'Arles un peu plus de deux ans auparavant, le 10 septembre 1989. Nimeño II était considéré comme LE torero nîmois. Par son courage et sont talent, il avait été le premier à s'imposer jusqu'en Espagne, ce qui à cette époque là était quasiment impossible pour un matador français.

Nimeño II, c'est le maestro qui a changé l'histoire de la tauromachie française souligne Christian Lesur, directeur du centre français de tauromachie : " Il est la vraie charnière de la crédibilité de la tauromachie française. Avant lui, notre génération, aller en Espagne et leur dire qu'on voulait être torero, on nous riait au nez et c'est Christian qui a implanté dans l'esprit des Espagnols que la tauromachie n'était pas qu'espagnole".

Hommage sur le parvis des arènes ce jeudi midi

30 ans après, même s'il y a eu des grands matadors nîmois comme Denis Loré ou Stéphane Fernandez-Meca, Nîmes cherche toujours SON torero. Certains aficionados pensent que El Rafi peut devenir cette nouvelle figure nîmoise de la tauromachie. Une comparaison qui gène le jeune matador Nîmois : "Nimeño II pour moi c'est quelque chose de sacré et j'ai tellement de respect et d'admiration pour sa carrière et pour ce qu'il a fait pour la tauromachie française que, même si c'est flatteur évidemment, ça me gène qu'on me compare à lui".

Un hommage à Nimeño II sera rendu ce jeudi midi sur le parvis des arènes de Nîmes, devant la photo qui le représente en train de brinder un toro à son frère Alain. Plusieurs rendez vous sont également organisés pendant trois jours par l'association des amis de Pablo Romero et la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard à partir de ce jeudi soir et jusqu'à dimanche, baptisés "les tercios du souvenir Nimeño".