Issoudun, France

Cinq jours après les attaques terroristes de l'Aude, l'émotion est toujours très vive en France. Les forces de l'ordre reçoivent des gestes de sympathie de la part de tous les Français, notamment dans l'Indre. "Des gens ont déposé quelques bouquets de fleurs de manière anonyme, devant les brigades de Vatan et Levroux, au pied du mur... ça touche toujours les militaires puisqu'ils se sentent soutenus, c'est très important dans le métier qu'on exerce", explique le Commandant Stéphane Madillac, de la compagnie d'Issoudun.

Le Commandant Stéphane Madillac, de la compagnie d'Issoudun © Radio France - Jonathan Landais

"Ces dépôts de fleurs touchent beaucoup les militaires" Copier

Les clients du supermarché sont stressés"

Depuis novembre 2017 et la création des "groupes de contact" au sein de la compagnie d'Issoudun, plusieurs gendarmes patrouillent régulièrement au plus près de la population, comme ce mardi dans un supermarché de la zone de la Limoise, en périphérie du centre-ville . "Merci d'être là, on est content de vous voir", leur lance Melvil, l'un des agents de sécurité. "Depuis les attaques dans l'Aube les clients sont un peu stressés, nous aussi les vigiles, parce qu'on n'est pas armés, on n'a rien pour se défendre... c'est sûr que ça ne rassure pas trop".

Des remerciements reçus avec pudeur

Des gendarmes d'Issoudun en patrouille dans un supermarché de la ville le mardi 27 mars 2018. © Radio France - Jonathan Landais

"C'est pas évident pour les gendarmes.. ils ont beau faire leur travail, même si on va faire des courses, si on va dans un restaurant... on n'est pas à l'abri aujourd'hui, c'est un métier à risque donc on leur dit merci", ajoute cet autre cliente. Ces gestes, ces paroles bienveillantes sont reçues avec pudeur par les militaires. "C'est pas régulier qu'on reçoive des marques de respect ou d'attention, notre métier c'est un peu plus dans l'altercation, donc on reçoit ces remerciements positivement, après... le don de soi c'est notre métier....", déclare Fabien, un gendarme de 32 ans en poste à Issoudun.

La compagnie d'Issoudun (2e ville du département) compte environ 85 militaires répartis sur plusieurs brigades (Reuilly, Issoudun, Vatan, Levroux, Valençay, Chabris). Les gendarmes berrichons observeront une minute de silence ce mercredi dans toutes les casernes à partir de 10h, comme par exemple dans les gendarmeries de Bourges, Vierzon Saint-Amand Montrond et Châteauroux pour s'associer à l'hommage national rendu à Paris.