L'hommage du champion de pétanque Marco Foyot à son ami Jo Farré décédé à Montpellier

C'est un long hommage que le champion de pétanque Marco Foyot rend à son ami et complice Joseph Farré sur sa page facebook. Jo Farré est décédé à l'âge de 78ans. Avec Michel Schatz, ils formaient une triplette de légende Passo-Foyot- Farré qui a remporté plus de 150 tournois dans les années 90 , deux titres de champions de France et et trois de champions d'Europe sous les couleurs de la team Louis Nicollin.

Marco Foyot évoque les larmes de Jojo Farré pour leur premier titre de champion de France remporté en 1997 à Chartres.

"Jojo t’avais une gueule, un charisme comme on en fait rarement.." Marco Foyot

Joseph Farré issu de la communauté gitane vivait avec sa famille dans le quartier de figuerolles à Montpellier.

Marco Foyot rend hommage à Jo Farré - capture ecran(page facebook)