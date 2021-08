L'homme à l'origine de l'incendie volontaire à Fleury-les-Aubrais condamné à 18 mois de prison ferme

"C'est un véritable drame qui a été évité" insiste à l'audience, la substitut du procureur pour qui le prévenu "pourrit la vie des habitants de la rue des Erables depuis huit ans", la nuit, musique à fond en bas de l'immeuble, cris et insultes proférés régulièrement dans les parties communes.

L'homme travaille dans une société de transport, il vit parfois chez son père qui loge au deuxième étage, mais leurs relations sont difficiles et le plus souvent il squatte dans son box au grenier, pour ne pas avoir à payer une chambre à l'hôtel.

C'est précisément là, dans les combles de cet immeuble de six étages que le feu a pris ce matin du 11 août. Prévenus par un résident, les pompiers vont mettre 1h30 à circonscrire l'incendie. Ils évacueront 52 personnes en urgence. Au final il n'y a pas eu de blessé mais des dégâts importants, estimés à 380.000 euros.

La toiture de l'immeuble a menacé de s'effondrer, plusieurs logements ont été sérieusement endommagés par la quantité d'eau déversée lors des opérations de secours. Et 14 personnes ont été relogées durant plusieurs jours.

Mis en cause par la vidéo surveillance

Ce matin là, "on vous voit clairement sur les images de vidéo-surveillance, faire plusieurs allées et venues dans l'ascenseur avec un carton et un oreiller, le visage caché par votre capuche" lui lance la Présidente du tribunal. "Vous avez le réflexe de prendre vos affaires et vos documents, mais pas celui d'appeler les pompiers".

Le prévenu reconnait qu'il était présent ce jour là mais il nie être à l'origine de l'incendie, "pourquoi aurais-je mis le feu à l'endroit où je dors, cela n'a pas de sens" dit-il. Son avocat ajoute qu'aucun produit inflammable n'a été retrouvé sur place, il cite l'un des rapports d'experts qui évoque un "départ de feu d'origine indéterminée". Espérant que le doute bénéficie à son client, Maitre Denizot plaide la relaxe.

Le Ministère public argue qu'aucun problème technique ni électrique n'a été relevé lors des constations et conclue que l'incendie criminel ne fait pas de doute.

L'homme est condamné à trois ans de prison dont la moitié avec sursis. Un mandat de dépôt étant prononcé, il est immédiatement reparti en prison. Et quand il sortira, il aura l'interdiction de paraitre dans la rue des Erables à Fleury-les-Aubrais, qui se trouve près de la gare SNCF.